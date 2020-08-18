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17:38   18 Августа 2020
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили ситуацию, сложившуюся в республике после президентских выборов.

Деталей беседы не приводится. Сегодня с Владимиром Путиным провел телефонный разговор президент Франции Эммануэль Макрон. Путин сообщил французскому лидеру, что нельзя давить на белорусское руководство.

Президентские выборы в Белоруссии закончились 9 августа. По официальной информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. После 9 августа в республике стали проходить митинги, в которых пострадали сотрудники силовых органов и участники протестных акций.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #белоруссия #лукашенко

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