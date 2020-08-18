Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

 Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье
Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

 Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России
Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

 Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье
Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

 Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России
Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
17:28   18 Августа 2020
Армия

Подготовка к совместным российско-монгольским учениям проходит в Бурятии

Подготовка к совместным российско-монгольским учениям проходит в Бурятии

Танковые стрельбы проходят в рамках подготовки к российско-монгольским учениям "Селенга" в Бурятии.

Как передает телеканал "Звезда", маневры направлены на борьбу с международным терроризмом. Они пройдут в сентябре на территории России.

Военные на учениях отрабатывают поражение целей штатными снарядами танков Т-72Б. Командиры не забывают о всех деталях. Помимо прочего, экипажи отрабатывают загрузку боеприпасов, выдвижение на огневой рубеж, а также стреляют по движущимся мишеням на дальности до двух километров.

Т-72 является одной из наиболее массовых боевых машин второго поколения. В настоящее время танк находится на вооружении нескольких десятков стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#учения #танк #т-72б

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...