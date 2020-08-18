Подготовка к совместным российско-монгольским учениям проходит в Бурятии

Танковые стрельбы проходят в рамках подготовки к российско-монгольским учениям "Селенга" в Бурятии.

Как передает телеканал "Звезда", маневры направлены на борьбу с международным терроризмом. Они пройдут в сентябре на территории России.

Военные на учениях отрабатывают поражение целей штатными снарядами танков Т-72Б. Командиры не забывают о всех деталях. Помимо прочего, экипажи отрабатывают загрузку боеприпасов, выдвижение на огневой рубеж, а также стреляют по движущимся мишеням на дальности до двух километров.

Т-72 является одной из наиболее массовых боевых машин второго поколения. В настоящее время танк находится на вооружении нескольких десятков стран.