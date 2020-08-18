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Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

 Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям
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19:33   18 Августа 2020
Россия

Как получить помощь от государства и сэкономить на сборах в школу

Как получить помощь от государства и сэкономить на сборах в школу

Школьную форму детям лучше всего покупать после начала учебного года. Такое мнение высказала во время онлайн-эфира на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?», проведенного Медиагруппой «Патриот», руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Участница пресс-конференции полагает, что именно в этот период начинаются основные сезонные скидки, которые позволят родителям не только хорошо сэкономить на покупке, но и выбрать подходящую одежду без лишней давки.

«Если кто-то сейчас решил этим озадачиться, то я бы, как многодетная мама, посоветовала бы все-таки не пороть горячку, когда кончаются размеры, когда все максимально дорого, а прикупить школьную форму уже после начала учебного года. Поверьте, то, что брючки чуть-чуть коротковаты, знаете только вы и ваш ребенок. Вполне можно отправить ребенка в школу в том, в чем он ходил в прошлом году, а потом спокойно, с большой экономией, без толчеи, купить подходящую форму», — делится идеей Волынец.

Как получить помощь от государства и сэкономить на сборах в школу

Кроме того, член Общественной палаты РФ посоветовала обратиться в организации, которые проводят обмен вещами. Нередко там можно приобрести совершенно новую одежду с бирками из магазина за невысокую цену, поскольку продающие ее родители, например, сами не угадали с размером или фасоном, поясняет спикер.

«Система взаимовыручки, к счастью, действует», — не сомневается Волынец.

Вместе с тем правозащитница обратила внимание на нехватку субсидий на приобретение школьной формы и канцелярских товаров. Как отметила участница конференции, стоимость ручек и тетрадок официально выросла на 55%, поэтому сэкономить на них сильно не получится.

Волынец назвала способ сэкономить на покупке школьной формы

Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина с мнением Ирины Волынец не согласилась. Депутат Госдумы РФ выразила сожаление, что не все родители знают о том, что имеют право на получение социальной поддержки к началу учебного года в 58 регионах России.

«В Москве многодетным семьям полагается ежегодное денежное пособие в размере 10 560 рублей на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, в Алтайском крае — 7500 рублей для подготовки к школе первоклассника. В Липецкой области для приобретения школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды многодетным семьям предоставляют 2500 рублей раз в два года, а для приобретения спортивной формы — 2010 рублей ежегодно», — рассказывает парламентарий «Политике Сегодня».

Волынец назвала способ сэкономить на покупке школьной формы

Для того чтобы повысить осведомленность родителей в этом вопросе, эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» разрабатывают карту образовательных льгот. По словам Духаниной, этот инструмент позволит отдельным категориям семей оперативно узнавать обо всех федеральных и региональных субсидиях.

Ранее аналитический центр сервиса для размещения объявлений «Авито» подсчитал расходы на подготовку ребенка к школе. Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году обойдется родителям в среднем в три тысячи рублей. В августе 2020 года цена на ранец выросла на 3%, тогда как форма — на 7%.

Кроме того, эксперты оценили и сумму комплекта на случай перехода на дистанционную форму обучения — 20 тысяч рублей. По оценке «Авито», дороже всего сборы обойдутся родителям из Казани, которым придется отдать более 30 рублей за полный комплект как для очного, так и онлайн-обучения.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#субсидии #школа #учебный год #школьная форма

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