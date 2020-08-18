В России разрабатывают газогенератор для линейки авиадвигателей нового поколения

Созданное в Самарском университете Конструкторское бюро будет разрабатывать перспективные двигатели для беспилотников и самолетов, а для начала займется созданием газогенератора для новейших энергоэффективных авиадвигателей.

Об этом сообщает крупнейший региональный медиаресурс «ГТРК Самара», отмечая, что штат нового КБ составит примерно 100 человек, в число которых войдут молодые ученые, аспиранты и даже студенты. Сейчас первые сотрудники уже работают над новым проектом, в рамках которого им предстоит создать газогенератор, то есть турбокомпрессор вместе с камерой сгорания — «сердце» авиадвигателя, от которого зависит очень многое.

«Мы создаем двигатель нового поколения! Этот газогенератор должен будет обеспечивать удельный расход топлива на уровне 0,48 кг/кгс/ч (килограмма на килограмм тяги в час)», — объяснил журналистам научный руководитель Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Александр Ермаков.

По его словам, создать такое газогенератор – это сложнейшая задача, так как на базе одного разработанного унифицированного газогенератора в дальнейшем можно производить целую линейку двигателей с различными параметрами. Раньше, подчеркнул Ермаков, российские вузы никогда ничем подобным не занимались, но самарские ученые попробуют справиться с поставленной задачей.

На реализацию данного проекта Конструкторскому бюро отведено три года, а затем Самарский университет планирует заняться разработкой малоразмерных поршневых и газотурбинных авиационных двигателей, которые можно будет использовать на беспилотниках, легких самолетах и других военных и гражданских летательных аппаратах. В настоящее время в нашей стране подобные малоразмерные двигатели почти не разрабатываются и не выпускаются. При этом новое Конструкторское бюро, помимо решения актуальных задач, стоящих перед российской двигательностроительной отраслью, должно будет стать связывающим звеном между сферами образования, науки и производства.