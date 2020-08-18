"Медуза" и "МБХ" не проверили фейковые сообщения о солдатах РФ в Минске

Ряд информационных изданий и каналов в Telegram опубликовали сообщения о якобы имевшей место отправке военных РФ в Белоруссию. Эту информацию опровергли в пресс-службе Западного военного округа России.

В военном ведомстве отметили, что запечатленная на распространившихся в Сети видеороликах техника не применяется подразделениями ЗВО. Очевидно, что сообщения на эту тему следует расценивать как фейк, который используется для дальнейшей дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.

Примечательно, что СМИ и информационные площадки не удосужились проверить эти сведения. В распространении вброса замечены канал Conflict Intelligence Team, "Медиазона", "МБХ медиа" и "Медуза", транслирующие либеральную повестку. Все издания ссылались на Telegram-канал и не изучили другие источники.

К распространению фейка присоединился беглый олигарх Михаил Ходорковский, заявивший, что Россия будто бы готовится провести переброску ОМОН в РБ.

"Фонтанка" также написала об этом, но дополнила текст комментарием представителя ЗВО. Читатели издания предположили, что техника, которая на видео, могла направляться в военную часть, находящуюся на границе с Белоруссией.

В самой республике отвергают подобные версии. Например, издание Nexta Live рассказывало о проведении белорусскими военными учений рядом с Гродно, опровергнув заявления о "российской" технике. Подробнее — в материале Nation News.

Ранее RT сообщал, что глава Европейского союза Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным события в Белоруссии.