Политологи рекламируют УГ Навального перед предстоящим голосованием

Лояльный к главе признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному политолог Григорий Голосов подготовил материал, посвященный "Умному голосованию". СМИ усомнились в его объективности.

Статья Голосова и Михаила Турченко, посвященная УГ, используемому во время выборов 2019 года, появилась в Сети. Ее обнародовало узкопрофильное издание Post-Soviet Affairs. Ознакомиться с полной версией документа можно, заплатив 44 доллара. Но на просторах Интернета доступен "сжатый" текст.

В статье говорится об эффективности "Умного голосования". Не объяснив способ исследования, авторы выяснили, что кандидаты от "оппозиции" благодаря УГ смогли набрать на 7% голосов больше, чем если бы не поддерживались УГ. В противовес этому материалу следует рассмотреть доклад "Яблока", пишет "ПолитЭксперт".

Аналитики отметили, что "Умное голосование" имело определенный успех, но не отличалось высокой эффективностью и не повлияло кардинально на результаты. Оно сыграло решающую роль в победе некоторых кандидатов, но лишило шансов других представителей "оппозиции", утверждают "яблочники".

В объективности исследования Голосова заставляют усомниться его деятельность и лояльное отношение к Навальному. Политолог преподавал в иностранных вузах и получал американские гранты, что может свидетельствовать о его антироссийской позиции. Голосов положительно высказывался о блогере, называя его "самым одаренным из оппозиционных политиков". Непрозрачность проводимого исследования и утаивание от широкой общественности методик подсчета идут докладу Голосова и Турченко явно не на пользу. Сам Навальный пытается использовать любую возможность, чтобы похвалить УГ в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.