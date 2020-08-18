Рябков негативно отозвался о заявлениях Запада по Белоруссии

Министерство иностранных дел России крайне негативно воспринимает заявления Запада о положении дел в Белоруссии. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Белоруссия способна самостоятельно найти решение в сложившейся ситуации, отметил Рябков. Попытки создать негативный фон по Минску направлены на "геополитическое переформирование" республики, заявили в МИД РФ.

Обстановка в Белоруссии накалилась после проведения выборов на пост президента страны. Лидер республики Александр Лукашенко получил поддержку более 80% избирателей. Экс-кандидат на выборах Светлана Тихановская набрала 10% голосов и заняла второе место.