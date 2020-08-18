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Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

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17:03   18 Августа 2020
Политика

Головченко: предприятия Белоруссии работают в штатном режиме

Головченко: предприятия Белоруссии работают в штатном режиме

Все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

По словам главы кабмина, ситуация на предприятиях сохраняется спокойной. Сотрудники выполняют свои обязанности, конвейеры нигде не остановлены. Правительство Белоруссии контролирует ситуацию.

Напомним, выборы главы государства в Белоруссии окончились массовыми протестами. Согласно официальным данным, 80% избирателей проголосовали за действующего лидера Александра Лукашенко. Второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10% голосов.

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Автор: Яна Либерман
#минск #белоруссия #головченко

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