Головченко: предприятия Белоруссии работают в штатном режиме

Все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

По словам главы кабмина, ситуация на предприятиях сохраняется спокойной. Сотрудники выполняют свои обязанности, конвейеры нигде не остановлены. Правительство Белоруссии контролирует ситуацию.

Напомним, выборы главы государства в Белоруссии окончились массовыми протестами. Согласно официальным данным, 80% избирателей проголосовали за действующего лидера Александра Лукашенко. Второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10% голосов.