Трамп: США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

Власти США намерены обсудить с Россией политическую ситуацию в Белоруссии. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Вашингтон планирует переговорить с Москвой по поводу обстановки в Белоруссии. Глава США также выразил мнение, что протест в Белоруссии выглядел мирным.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила результаты выборов в Белоруссии. По официальным данным, 80% белорусов проголосовали за действующего лидера страны Александра Лукашенко. Результаты голосования привели к массовым протестам в стране.