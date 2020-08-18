Термометры, гигиена, медсестры. Как школы готовятся к 1 сентября

Директор лицея №369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» рассказал, какие санитарные меры будут введены в школах в новом учебном году. Теперь всем детям перед входом в образовательное учреждение будет измеряться температура.

«Этого нельзя делать в самой школе или саде, нужно проверять до попадания в здание. Потому что как только ребенок вошел в холл, считайте инфекция уже в образовательном учреждении. Дальше с ней уже бороться фактически бесполезно. Если это ребенок до 12 лет, он приходит в школу с родителями и, если что, его могут сразу забрать домой», — объяснил директор гимназии.

Тхостов убежден, что замерять температуру детям должны строго медицинские сотрудники.

«Медсестры должны этим заниматься. Стою на позиции, что в каждой школе должно быть не менее трех медсестер на постоянной основе. Пока не знаю, как проблему будет решать в этом году система здравоохранения. Уверен, что скоро будет получен ответ на этот вопрос. Но этим точно не будут заниматься учителя, иначе кто будет учить детей?», — сказал он.

Однако пока не понятно, как в петербургских погодных условиях осуществить задуманное: если будет очередь на вход, то дети рискуют переохладиться и заболеть.

«Желательно сделать удобный формат. Образовательные учреждения должны решить организационные моменты, чтобы медики не делали это на улице. Я уверен мои коллеги справятся с этим вопросом», — заверил директор гимназии.

Также большое внимание школы планируют уделять личной гигиене каждого ученика.

«Коронавирус научил общество мыть руки и следить за собой. Эти изменения позволят вернуть культура гигиены, сделает жизнь чище», — отметил Тхостов.

Что касается дезинфекции кабинетов и помещений, то здесь, по словам Константина Тхостова, нужно соблюдать принцип очередности.

«Пока дети на уроках, обрабатываются все места общего пользования. На переменах – все помещения, где находились дети, а они в свою очередь уже переходят в чистые кабинеты и рекреации. Такое чередование – идеальное решение», — считает спикер.

По словам Тхостова, у каждой школы должны быть свои графики дезинфекции помещений, исходя из ее наполняемости.

Он также добавил, что не стоит отменять внеурочные занятия. Их стоит проводить, но с учетом всех требований Роспотребнадзора. Главное, чтобы все образовательные учреждения были безопасны в первую очередь для детей.

«Один ребенок может заразить весь класс, всех учителей. Поэтому любая школа должна быть полностью безопасна. Тогда и уроки, и перемены станут безопасными. Дети все равно пересекаются, запретить им что-то мы не можем, так как запретами будем только подталкивать их к нестандартным решениям, против которых будем бессильны», — заключил он.

Ранее Константин Тхостов объяснил, почему каждый регион должен сам решать вопрос со школьными линейками в условиях пандемии.