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18:58   18 Августа 2020
Россия

Экономист перечислил способы сохранить сбережения россиян

Экономист перечислил способы сохранить сбережения россиян
о данным холдинга «Ромир», в июле россияне стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/18/08/2020/5f3ba8f59a7947c7836404ac?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В июле объем свободных денег у россиян вырос на 13,7% по сравнению с июнем и достигли максимума для середины лета за последние несколько лет: у средней российской семьи в этом месяце осталось 28,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир». Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что худший способ распорядиться свободными деньгами — «хранить их под подушкой или матрасом» в квартире.

«Во-первых можно сомневаться в сохранности такого рода сбережений, во-вторых, инфляция хоть и небольшая, но все-таки есть. И по мере инфляции сбережения будут "съедаться", — считает экономист.

В июле текущего года инфляция в России ускорилась до 0,4% по сравнению с 0,2% в июне. В годовом выражении потребительские цены выросли на 3,4%, о чем свидетельствуют данные Росстата. Чтобы сохранить сбережения россияне предпочитают хранить деньги на депозите, однако и тут есть подводные камни, заметил Колганов.

«Хотя в банке деньги и более сохранны, но в связи со снижением ключевой ставки проценты по вкладам небольшие. Они едва ли компенсируют инфляцию», — объяснил экономист.

Третий и наиболее выгодный вариант вложения денег — покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Сюда же можно отнести облигации других относительно крупных компаний:

«Это достаточно надежное вложение, которое дает проценты немного выше, чем процент по депозиту. Это может быть и долгосрочное вложение, если вы хотите получать купоны с этих облигаций, а потом их погасить. Но также облигации можно в любой момент продать и получить наличные. Это достаточно ликвидный инструмент», — говорит экономист.

Экономист посоветовал россиянам, как лучше потратить свободные деньги

Сейчас все больше россиян инвестирует в фондовый рынок, продолжил Колганов. Люди покупают акции, облигации, инвестируют в паевые фонды и различные финансовые инструменты. По словам экономиста, на Мосбирже зарегистрировано пять миллионов человек. Всего несколько лет назад их было меньше миллиона.

«Мосбиржа — вариант для опытных инвесторов. Активно в торгах участвуют примерно 10-12% от зарегистрированных пользователей. Но есть вариант не заниматься торговлей ценными бумагами самому, а поручить это управляющей компании. Например, заключить договор с финансовым брокером на доверительное управление сбережениями. Тут тоже есть риски, поскольку вы передаете  деньги в чужие руки, и распорядиться ими могут не всегда эффективно», — объяснил экономист.

Рост свободных денег связан с тем, что россияне стали тщательнее контролировать расходы, считает Колганов. После резкого падения доходов в пандемию люди стали больше внимания уделять накоплениям на «черный день».

«Доходы в последние месяцы у многих скорее упали. Связать рост накоплений с ростом доходов сложно. Значит, люди стали больше экономить из-за опасения, что дальше может быть и хуже», — резюмировал эксперт.

Экономист посоветовал россиянам, как лучше потратить свободные деньги

Эксперты центра «Ромир» выяснили, что в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и прочих жизненно необходимых нужд, на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тысячи рублей. По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тысяч рублей). В отчете центра тоже говорится, что  свободных денег в июле прибавилось как у жителей мегаполисов, так и у тех, кто живет в городах поменьше.

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Автор: Арсений Аскольский
#экономика #вклады #сбережения

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