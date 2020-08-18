Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Умершая пациентка очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы Курской области. Пока за «воскресшей» женщиной наблюдают в областной клинической больнице, следователи выясняют обстоятельства ее «смерти», ранее зафиксированной медиками.

Заслуженный врач РФ, экс-глава Новгородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Марк Василевский в беседе с «Политикой Сегодня» связал констатацию смерти женщины с неопытностью юных коллег.

«Существуют предагональное состояние, агония, а затем состояние не биологической, а клинической смерти, когда угасают симптомы дыхания, кровообращения. Человек находится в терминальном состоянии. И вот этот период клинической смерти неопытные люди могут принять за труп и положить в морг. А уже в морге, учитывая холод, какой-то рефлекс мог сработать и человек очнулся. Вполне может быть», — объяснил судебно-медицинской эксперт высшей категории.

Согласно медицинским определениям, терминальное состояние сопровождается пониженным содержание кислорода в тканях — гипоксией. Ткани различных участков тела реагируют на отсутствие кисло­рода неоднородно, поэтому единовременная гибель всех клеток исключена. Из терминального состояния человека может вернуть реанимация — восстановление кровообращения и дыхания. Марк Василевский подчеркнул, что важно определить причину, которая привела пациента в пограничное состояние между жизнью и смертью.

«Пациент очнулся в морге. Смотря, в каком состоянии он до этого был. Если агония и клиническая смерть, следовательно, у него должно было быть какое-то заболевание или черепно-мозговая травма. Когда он очнулся, соответственно, он вернулся к тому состоянию, которое было. А кто сейчас ответит, какое оно было. Только врачи могу выяснить, какое состояние было перед моргом», — добавил заслуженный врач.

Терминальное состояние может стать следствием раз­личных причин: шока, инфаркта миокарда, массивной кровопотери, закупорки дыхательных путей или асфиксии, электротравмы, утопления, заваливания землей. Дать оценку ситуации с «воскресшей» сможет судебный медик, объяснил Василевский.

«Это неординарный случай. Некоторые трупы лежат в секционной комнате, где проходят вскрытия, там температура не такая уж и низкая, или в прозекторской, например, в холодильнике. Хотя в холодильнике вряд ли бы она лежала, она бы умерла. Повторно», — отметил он.

Марк Василевский поделился аналогичным случаем из личной практики: