Позиция Кравчука по «Минску-2» отражает суть подхода Украины к Донбассу

Заявление Леонида Кравчука о готовности Киева подписать с представителями России новый документ о комплексе мероприятий по повышению эффективности переговорного процесса для достижения урегулирования конфликта в Донбассе, является лишь общими словами и очередными обещаниями.

Такое мнение о позиции главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах высказал в эфире радио Sputnik Дмитрий Перлин.

Напомним, ранее источник РИА Новости на минских переговорах сообщил, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак указал коллегам по «нормандскому формату» на то, что переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины в формате политических советников продвигаются неэффективно. Об этом говорилось в письме, которое Козак направил своим коллегам из Германии, Франции и Украины. Однако в этом письме не содержалось никаких предложений по выходу России из «нормандской четверки». Россия, отметил источник, последовательно предлагает всем сторонам конкретные меры, направленные на повышение эффективности переговоров по фактической реализации Украиной Минских соглашений.

Комментируя письмо Козака в интервью изданию «Сегодня», глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что ему оно в целом понравилась.

«В его письме было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Он не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается, — подчеркнул бывший президент Украины. — Поэтому я верю в то, что этот документ будет конкретным, будет служить делу мира на Донбассе, а не будет ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны».

По его словам, Киев готов рассмотреть и подписать такой документ, так как это будет движением навстречу друг другу.

Однако, по мнению вице-президента Фонда развития современной дипломатии Дмитрия Перлина, за этими словами представителя Киева может и не стоять настоящего стремления к достижению мира. Минские договоренности, по его словам, в полной мере отвечают всем условиям, о которых говорил Кравчук, однако Украина не спешит их выполнять.

«Кравчук – новая фигура в контактной группе со стороны Киева, и ему нужно делать какие-то заявления – просто для того, чтобы быть в информационной повестке, поэтому я бы не рассматривал его слова серьезно. Этот тезис Кравчука направлен куда-то в пустоту», — отметил политолог.

Также он напомнил, что сторонами конфликта в Донбассе являются местные ополченцы и украинские военные. Поэтому именно эти две стороны и должны вырабатывать документ, направленный на мирное урегулирование.