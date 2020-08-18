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16:35   18 Августа 2020
Общество

Манукян призвал создавать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от США

Манукян призвал создавать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от США

Россия должна опередить США в создании собственных интернет-ресурсов и обеспечить независимость государства от западных социальных сетей. Такого мнения придерживается блогер Вадим Манукян.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил сделки с китайскими компаниями, которым принадлежат приложения WeChat и TikTok. Власти США убеждены, что КНР с помощью подобных сервисов собирает персональные данные граждан. Такое может случиться и с компаниями РФ. Блогер Манукян в беседе с Nation News призвал Россию создавать продукт, который будет пользоваться спросом во всем мире.

"Тогда нам будет абсолютно плевать на мнение США, их политиков", — констатировал собеседник агентства.

Российское государство должно генерировать отечественные ресурсы и не оглядываться на Соединенные Штаты. В стране достаточно IT-профессионалов, которые способны добиться прорыва в этой сфере. Необходимо создать качественные аналоги западных соцсетей и перестать зависеть от иностранных платформ, подытожил Манукян.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #манукян #рунет

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