Романович: фильм "Шугалей-2" может освободить россиян из застенков "Митиги"

Фильм "Шугалей-2" поможет вернуть россиян из Ливии, ведь в деле освобождения граждан РФ хороши любые возможности, считает российский государственный и общественный деятель, автор статей и книг по международным отношениям Александр Романович.

В ситуациях, когда россияне попадают в заключение в других государствах, нет возможности им помочь. Это является крайне больным вопросом, цитирует слова Романовича издание Nation News. Для скорейшего освобождения граждан России подходят все меры и возможности. В этом плане фильм "Шугалей-2" поможет добиться освобождения социологов, считает он.

Выход остросюжетной ленты "Шугалей-2" намечен на сентябрь 2020 года. Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" рассказывают историю социолога Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые оказались в плену в ливийской тюрьме "Митига". Александр Романович отметил, что обязательно посмотрит продолжение кинофильма.