Россиянам подсказали способы экономии на сборах в школу

Новый учебный год начнется совсем, скоро родители массово закупают школьную форму и канцелярские принадлежности. Бюджет на сбор ребенка в целом достигает 20 тысяч рублей, однако эксперты знают, как можно сэкономить.

Так, сократить расходы помогут приобретение товаров через интернет, в том числе в зарубежных магазинах. Стоимость некоторых товаров дешевле на 30-50%, уверен председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Также стоит обратить внимание на скидки и акционные предложения, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Существенно сэкономить поможет отказ от импульсивных покупок, а также закупка впрок — за несколько месяцев до начала учебного года, либо уже после его начала. После массового ажиотажа продавцы вводят скидки на продукцию, которая не была распродана. Также цена на многие товары для школы может оказаться ниже в гипермаркетах, чем в специализированных магазинах.