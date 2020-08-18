Беглов анонсировал финансовую помощь садоводствам Петербурга

Развитие инфраструктуры садоводств потребует выделения из бюджета 400 млн рублей в 2020 году, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Эти деньги пойдут на строительство дорог и объектов энергоснабжения, возведение объектов социальной инфраструктуры, причем 300 млн предназначены для садоводств, где проживают многодетные семьи, цитирует Беглова портал "Город+".

Начальник управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях уточнил, что на территории Петербурга и Ленинградской области действует более трех тысяч садоводств, свои участки там посещают около 2 млн граждан.

До наступления серьезных холодов ждать дачников в городе не стоит, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию и хороший урожай. В связи с этим Беглов поручил продлить некоторые программы по обеспечению их комфортной жизни, в том числе предусмотреть работу медпунктов в крупных СНТ.