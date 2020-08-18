Потерявшему транзит из РФ Клайпедскому порту помогут «загнуться» белорусы

Возможные санкции Литвы против Белоруссии, нанесут наибольший вред только литовскому порту в Клайпеде, который просто «загнется» без грузопотока, поэтому такие угрозы со стороны Вильнюса выглядят просто нелогично.

Об этом в комментарии изданию Baltnews высказал литовский публицист Ярас Валюкенас, который также напомнил, что Литва в вопросе загрузка Клайпедского порта очень зависит от грузопотока из Белоруссии.

Согласно информации литовского Департамента статистики, в последнее время товарооборот между Литвой и Белоруссией только растет.

«Так, белорусский импорт в Литву в прошлом году был на 2,3% больше, чем в 2018 году, и равнялся 783 миллионам евро. Экспорт Белоруссии в 2019 году вырос на 6,36% (до 1,2 миллиарда евро), а литовский на 4,17%, – до 160 миллионов евро», — приводит издание статистические данные.

Из Белоруссии в Литву в минувшем году ввозили больше всего древесины, минерального топлива, удобрений, стали и железа, а в обратном направлении экспортировались машины, наземные транспортные средства и механическое оборудование, электротовары, оптические приборы и фармацевтические изделия.

По словам Яраса Валюкенаса, если Вильнюс приведет в действие свои угрозы и введет против Белоруссии экономические санкции, они могут ударить по грузообороту порта в Клайпеде, то есть это будут санкции против самих себя.

«Литва зависит от Белоруссии. Сейчас, если Белоруссия перенесет свои грузы в другую страну, весь порт Литвы загнется. И это все прекрасно понимают. У белорусов выбор большой – она может через Россию транзитом гнать товары, может через Латвию. Литва только против себя может вводить санкции», — подчеркнул литовский публицист.

Именно Белоруссия сейчас обеспечивает Клайпедскому морскому порту значительную часть грузопотока – в Минск идет примерно треть всех грузов литовской транспортной компании LTG Cargo. При этом из Белоруссии в Литву за 2019 год по железной дороге было доставлено 17,2 миллиона тонн грузов, а из Клайпедского порта в Белоруссию за прошлый год было доставлено 585 миллионов тонн грузов.

Также, напоминает издание, белорусские граждане помогают литовской экономике и в качестве туристов, и в качестве рабочей силы, поэтому санкции, которые Вильнюс собирается ввести против Минска из-за происходящих в Белоруссии событий нанесут вред в первую очередь самой Литве. В этом мнении единодушно большинство экспертов.