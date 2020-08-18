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16:41   18 Августа 2020
Весь мир

Потерявшему транзит из РФ Клайпедскому порту помогут «загнуться» белорусы

Потерявшему транзит из РФ Клайпедскому порту помогут «загнуться» белорусы

 

Возможные санкции Литвы против Белоруссии, нанесут наибольший вред только литовскому порту в Клайпеде, который просто «загнется» без грузопотока, поэтому такие угрозы со стороны Вильнюса выглядят просто нелогично.

Об этом в комментарии изданию Baltnews высказал литовский публицист Ярас Валюкенас, который также напомнил, что Литва в вопросе загрузка Клайпедского порта очень зависит от грузопотока из Белоруссии.

Согласно информации литовского Департамента статистики, в последнее время товарооборот между Литвой и Белоруссией только растет.

«Так, белорусский импорт в Литву в прошлом году был на 2,3% больше, чем в 2018 году, и равнялся 783 миллионам евро. Экспорт Белоруссии в 2019 году вырос на 6,36% (до 1,2 миллиарда евро), а литовский на 4,17%, – до 160 миллионов евро», — приводит издание статистические данные.

Из Белоруссии в Литву в минувшем году ввозили больше всего древесины, минерального топлива, удобрений, стали и железа, а в обратном направлении экспортировались машины, наземные транспортные средства и механическое оборудование, электротовары, оптические приборы и фармацевтические изделия.

По словам Яраса Валюкенаса, если Вильнюс приведет в действие свои угрозы и введет против Белоруссии экономические санкции, они могут ударить по грузообороту порта в Клайпеде, то есть это будут санкции против самих себя.

«Литва зависит от Белоруссии. Сейчас, если Белоруссия перенесет свои грузы в другую страну, весь порт Литвы загнется. И это все прекрасно понимают. У белорусов выбор большой – она может через Россию транзитом гнать товары, может через Латвию. Литва только против себя может вводить санкции», — подчеркнул литовский публицист.

Потерявшему транзит из РФ Клайпедскому порту помогут «загнуться» белорусы

Именно Белоруссия сейчас обеспечивает Клайпедскому морскому порту значительную часть грузопотока – в Минск идет примерно треть всех грузов литовской транспортной компании LTG Cargo. При этом из Белоруссии в Литву за 2019 год по железной дороге было доставлено 17,2 миллиона тонн грузов, а из Клайпедского порта в Белоруссию за прошлый год было доставлено 585 миллионов тонн грузов.

Также, напоминает издание, белорусские граждане помогают литовской экономике и в качестве туристов, и в качестве рабочей силы, поэтому санкции, которые Вильнюс собирается ввести против Минска из-за происходящих в Белоруссии событий нанесут вред в первую очередь самой Литве. В этом мнении единодушно большинство экспертов.

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Автор: Александр Люблинский
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