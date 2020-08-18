Лед Гренландии тронулся: что ждет Землю к 2100 году

Американские ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу, что процесс таяния льдов Гренландии прошел «точку невозврата». Это значит, что даже если глобальный экологический кризис прекратится, лед на самом крупном острове планеты будет продолжать таять. В статье для издания Communications Earth & Environment Thursday ученые пишут, что на этот факт не стоит смотреть слишком пессимистично, однако закрывать глаза на проблему также нельзя.

«Мы прошли точку невозврата, но очевидно, что еще многое предстоит сделать. <…> Не нужно рассматривать это, как единственную переломную точку, в которой мы перешли от полноценного ледяного покрова к быстро разрушающемуся ледяному покрову. Это больше похоже на лестницу, где мы упали только с первой ступеньки, но есть еще много ступеней ниже, чтобы спуститься в яму», — сказал один из авторов исследования, профессор Университета штата Огайо Йен Ховат.

Чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали данные со спутников за последние 30 лет. Когда айсберги и ледники тают, замерзший покров теряет массу, а когда выпадает снег, вновь набирает ее. Начиная с 1980 вплоть до 2000 года оба процесса были равносильны, то есть общая масса льда Гренландии почти не менялась.

Начиная с 2000 года температура воды в мировом океане повысилась, а снежные осадки стали выпадать реже из-за глобального потепления. Таким образом, ледяной покров тает из-за океанской воды ежедневно, но набирать массу обратно не успевает.

Этот процесс сыграет на мировом климате: ледяной покров Гренландии является главным «поставщиком» воды для мирового океана. В настоящее время благодаря таянию островных ледников уровень воды повышается больше, чем на миллиметр в год. Таким образом, к 2100 году вода на всей планете поднимется почти на один метр.

«Есть много мест, особенно во Флориде [штат США], где только один метр воды может покрыть много существующих земельных участков. И это усугубляется штормами, ураганами и тому подобными вещами, которые вызывают дополнительный всплеск поверх более высокой базовой линии воды», — сказал ученый Центра полярных и климатических исследований Университета штата Огайо Майкл Кинг.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева согласилась, что прогноз ученых из США можно назвать «пессимистичным» только в очень далекой перспективе. Впрочем, это не значит, что проблему глобального потепления нужно игнорировать:

«Льды тают по всей планете. Но в Гренландии тает больше всего. К примеру, наши архипелаги на Новой и Северной земле тоже сокращаются, но с гораздо меньшей скоростью. А в Гренландии лед не просто тает: потеплевшие воды Северного Ледовитого океана "подмывают" некоторые участки ледников, в результате чего откалываются целые куски покрова. Прямо сейчас я бы не назвала это безумной опасностью для человечества. Но в связке с Антарктидой, которая тоже тает, это нужно взять на заметку. Особенно шельфовые ледники в западной части Антарктиды: от них откалываются айсберги размером с небольшие европейские страны», — рассказала Ананичева.

Чтобы люди почувствовали угрозу от повышения уровня воды в мировом океане, должно пройти еще несколько сотен лет, заверила ученый института РАН. Первый удар придется на прибрежные зоны: в России стоит побеспокоиться Санкт-Петербургу, в США – Нью-Йорку. В Европе наводнения угрожают Амстердаму, Риге, Таллину и Хельсинкам.

«Повторюсь: нельзя забывать про Антарктиду. Она делает огромный вклад в повышение уровня океана. Наш институт проводил исследование на тему ледников по всему миру. Мы высчитали, что, если вообще все льды на планете Земля растают, уровень воды повысится примерно на 65 метров. Но до этого, конечно, еще очень далеко», — предупредила Ананичева.

Кандидат географических наук обратила внимание, что мировое сообщество должно более серьезно относится к проблеме таяния крупных ледников. Многие лидеры игнорируют вопрос экологии, ставя на первое место геополитические интересы страны. Достаточно вспомнить выход США из Парижского соглашения.

Напомним, спустя некоторое время после победы на выборах президента США в 2016 году, Дональд Трамп пообещал, что страна выйдет из Парижского соглашения о климате. Документ регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере начиная с 2020 года. В 2015 году его подписали представители почти 200 стран, в том числе и Барак Обама.

Трамп заявил, что подпись 44-го президента США стоит отозвать. Благодаря Парижскому соглашению, пояснил глава Белого дома, другие страны «получают преимущество над США», а сам документ накладывает на государство «драконовские обязательства». Вашингтон подал заявку на выход из договора 4 ноября 2019 года. Это значит, что на официальном уровне США покинут соглашение только 4 ноября этого года, на следующий день после американских выборов.

Ананичева считает, что такая позиция Трампа расходится с его желанием выкупить Гренландию. Белый дом ни раз заявлял о своем желании приобрести самый большой остров на Земле. Экс-президент США Гарри Трумен хотел купить его за 100 миллионов долларов, однако нынешний американский лидер поднял ставки — Трамп пообещал платить 600 миллионов долларов в год, если власти Дании согласятся отдать Гренландию. Копенгаген, как в 50-х годах, ответил отказом.

«Трамп, конечно, не доживет до полного таяния льдов Гренландии. Это, в любом случае, несколько сотен лет. Однако нельзя, говоря о климате, делать точные прогнозы. Вода в мировом океане может начать нагреваться еще быстрее, поэтому сроки могут и сократиться», – добавила эксперт.

Ученые Университета штата Огайо заключили, что, несмотря на опасную для прибрежных регионов ситуацию, они смогут подготовиться к повышению уровня воды заранее благодаря данному исследованию.