Петербург назвали лучшим городом РФ по качеству жизни

Северную столицу признали лучшим российским городом по качеству жизни. Об этом заявил член правительства Петербурга Валерий Москаленко на заседании с участием губернатора города Александра Беглова.

Список лучших городов России составило агентство "Национальные кредитные рейтинги". Аналитики брали во внимание показатели комфорта жизни, уровня здравоохранения, образования и экологии. Еще учитывались возможности горожан реализовать свой потенциал в науке и творчестве.

Власти Северной столицы обеспечивают комфортный уровень жизни не только для людей, но и для животных. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в скором времени в городе появятся два новых приюта для питомцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".