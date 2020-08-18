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Манукян призвал создавать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от США
Россиянам подсказали способы экономии на сборах в школу

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 Беглов анонсировал финансовую помощь садоводствам Петербурга

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16:03   18 Августа 2020
Общество

Петербург назвали лучшим городом РФ по качеству жизни

Петербург назвали лучшим городом РФ по качеству жизни

Северную столицу признали лучшим российским городом по качеству жизни. Об этом заявил член правительства Петербурга Валерий Москаленко на заседании с участием губернатора города Александра Беглова.

Список лучших городов России составило агентство "Национальные кредитные рейтинги". Аналитики брали во внимание показатели комфорта жизни, уровня здравоохранения, образования и экологии. Еще учитывались возможности горожан реализовать свой потенциал в науке и творчестве.

Власти Северной столицы обеспечивают комфортный уровень жизни не только для людей, но и для животных. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в скором времени в городе появятся два новых приюта для питомцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #рейтинг #беглов

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