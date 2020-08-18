Силовики отчитались о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Сотрудники силовых служб провели операцию по нейтрализации двух боевиков в Ингушетии.

Происшествие случилось во вторник, 18 августа, в Сунженском районе Ингушетии. Двое боевиков открыли огонь по силовикам неподалеку от селения Галашки. В результате сотрудники силовых структур ликвидировали двоих участников вооруженного формирования. Среди правоохранителей никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.