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16:00   18 Августа 2020
Происшествия

Силовики отчитались о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Силовики отчитались о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Сотрудники силовых служб провели операцию по нейтрализации двух боевиков в Ингушетии.

Происшествие случилось во вторник, 18 августа, в Сунженском районе Ингушетии. Двое боевиков открыли огонь по силовикам неподалеку от селения Галашки. В результате сотрудники силовых структур ликвидировали двоих участников вооруженного формирования. Среди правоохранителей никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Автор: Борис Нестеров
#боевики #силовики #ингушетия

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