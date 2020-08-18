Депутат призвала школы не перекладывать на родителей закупку антисептиков

Депутат, член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова в условиях пандемии коронавируса призвала думать об учителях, о школьниках и о сотрудниках образовательных учреждений при подготовке к 1 сентября.

«Мало кому нравится носить маски, но мы в условиях серьезного риска. Да, сложно весь день сидеть в маске. У нас уже есть опыт, когда учителя сами принимали решение, как отрабатывать ту или иную тему, – очно или заочно. Этот весенний опыт надо расширять», — считает депутат.

Ранее Минпросвещения РФ обязало учителей носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Однако школьников нововведение не коснулось, хотя и дети могут носить маски, если настаивают родители.

«Если родители хотят, то дети могут носить маски. Наши школы выбирают разные решения. Если она необходима, то почему бы и нет. Безопасного нам учебного года», — добавила Лидия Антонова.

Депутат, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», уточнила, что слышала о рекомендациях не садить школьников рядом. Однако фактически в классе невозможно соблюдать дистанцию.

«Рекомендации мне напоминают: выйди, погуляй в дождь, но не намокни. Есть разные условия, надо думать в каждом случае индивидуально, в зависимости от возможности школы. Это может меняться, это не панацея на весь год. Нужна гибкость и мастерство управленцев», — объяснила Лидия Антонова.

Покупка антисептических средств и бактерицидных ламп стоит на повестке дня многих школ, продолжила депутат, но сохраняется вопрос, что делать родителям, сдавать деньги или жаловаться. Ведь школы могут попросить материальную помощь.

«Если подойти к вопросу с точки зрения закона, тогда первым должен задуматься об этой проблеме учредитель. Это он должен решать, а не перекладывать на плечи родителей. Другое дело, что родители могут сами принимать решения помогать школе. Но по закону условия обеспечения условий – функция учредителя», — подчеркнула Лидия Антонова.

Также многие родители находятся в неравных финансовых условиях, хотя взрослые всегда участвовали в образовательном процессе детей.

«Я преподавала в советское время. Нужно смотреть, в чем именно выражается помощь — деньги или как-то иначе. Пока новых правил не предусмотрено. Когда идет дистанционное образование, вероятно, нужно помогать многодетным семьям. Вопросов много, но для этого и есть региональный ресурс», — закончила Лидия Антонова.