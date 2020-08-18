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15:41   18 Августа 2020
Политика

В "Милонов-шоу" примет участие актер из фильма "Шугалей"

В "Милонов-шоу" примет участие актер из фильма "Шугалей"

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал о записи выпуска "Милонов-шоу" с исполнителем главной роли в фильме "Шугалей-2", актером Кириллом Полухиным и правозащитницей Марией Бутиной. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Выпуск шоу о второй части "Шугалея" состоится на этой неделе. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с социологом Максимом Шугалеем и переводчиком Самером Суэйфаном в Ливии. Россияне в 2019 году направились в североафриканскую страну для проведения исследования, однако попали в плен к террористам. Боевики до сих пор незаконно удерживают Шугалея и Суэйфана в частной тюрьме "Митига".

Малькевич рассказал о ходе съемок интернет-видеопроекта "Милонов-шоу". По его словам, Бутина и Полухин стали участниками одного из выпусков программы. Малькевич поделился с пользователями бэкстейджем со съемок проекта.

Телеканал "360" сообщал, что партия "Родина" зарегистрировала Шугалея в качестве кандидата на выборах в Госсовет Коми.

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Автор: Юлия Яковлева
#фильм #малькевич #Шугалей

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