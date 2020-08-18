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Депутат призвала школы не перекладывать на родителей закупку антисептиков

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 Манукян призвал создавать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от США

Манукян призвал создавать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от США
Россиянам подсказали способы экономии на сборах в школу

Россиянам подсказали способы экономии на сборах в школу

 Беглов анонсировал финансовую помощь садоводствам Петербурга

Беглов анонсировал финансовую помощь садоводствам Петербурга
Рябков негативно отозвался о заявлениях Запада по Белоруссии

Рябков негативно отозвался о заявлениях Запада по Белоруссии

 Головченко: предприятия Белоруссии работают в штатном режиме

Головченко: предприятия Белоруссии работают в штатном режиме
15:38   18 Августа 2020
Политика

СМИ сообщили о визите посла РФ в белорусский МИД

СМИ сообщили о визите посла РФ в белорусский МИД

Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 18 августа приехал в Министерство иностранных дел восточноевропейского государства.

Цель визита Мезенцева в МИД Республики Беларусь пока не разглашалась. Не исключено, что это связано с ситуацией на территории восточноевропейского государства.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Их победителем стал возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. За его основного оппонента Светлану Тихановскую проголосовало около 10% избирателей.

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Автор: Яна Либерман
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