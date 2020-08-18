СМИ сообщили о визите посла РФ в белорусский МИД

Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 18 августа приехал в Министерство иностранных дел восточноевропейского государства.

Цель визита Мезенцева в МИД Республики Беларусь пока не разглашалась. Не исключено, что это связано с ситуацией на территории восточноевропейского государства.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Их победителем стал возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. За его основного оппонента Светлану Тихановскую проголосовало около 10% избирателей.