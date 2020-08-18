Воюющий на стороне ПНС сирийский наемник пригрозил похищением людей в Ливии

Сирийский наемник, сражающийся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пожаловался на задержку зарплат и пригрозил крайними мерами. Об этом стало известно во вторник, 18 августа.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Libya Alhadath TV, сириец, прибывший воевать в Ливию за деньги, пожаловался на задержку зарплат. Наемник опубликовал свой монолог в Facebook и заявил, что ему должны заплатить обещанные две тысячи долларов.

Кроме этого, солдат начал угрожать властям ПНС. Боевик заявил, что если не получит обещанную выплату, ему придется идти на крайние меры. Так, мужчина пообещал выйти в Триполи и начать грабить и похищать местное население.