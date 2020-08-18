Снайперы РФ отработали простое решение для сложной проблемы вражеских БПЛА

Подразделения снайперов амурской 35-й общевойсковой армии впервые включили в программу подготовки военнослужащих упражнения по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадракоптерного и самолетного типов.

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) агентство RT, для проведения тренировок по новому комплексу упражнений для снайперов на полигонах уже созданы мишени и вся необходимая инфраструктура.

Уничтожение вражеских беспилотников из снайперских винтовок относительно недавно практикуется в российской армии, поэтому соответствующую подготовку до сих пор проходили снайперы Центрального, Западного и Южного военных округов. Теперь к ним присоединятся и военнослужащие ВВО.

По информации экспертов, снайперский огонь для уничтожения вражеских беспилотников целесообразно применять в тех случаях, когда они летят на небольшой высоте и находятся в зоне видимости. В последнее время вооруженные силы иностранных государств и члены незаконных вооруженных формирований все чаще используют для диверсионных или разведывательных операций именно легкие тактические квадрокоптеры или дроны.

«Раньше снайперы не использовались для поражения низколетящих целей, но с широким распространением беспилотной авиации такая необходимость появилась. В зависимости от габаритов дрона на то, чтобы вывести его из строя, потребуется от одного до трёх боеприпасов», — сообщил RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

По его словам, в российской армии снайперы используют для поражения беспилотников на высоте от 50 до 400 метров штатное оружие – АСВК (Автоматическая Снайперская Винтовка Крупнокалиберная) калибром 12,7 мм, или 7,62-миллиметровые СВД (Снайперская Винтовка Драгунова).

Сложностью, при поражении дронов из снайперской винтовки является необходимость корректировать огонь, делая перед стрельбой расчет поправки на скорость и направление полета дрона, а также на ветер. Для отработки этих навыков в российской армии в качестве мишеней используются воздушные шары, которые, под воздействием ветра совершают неожиданные маневры, правдоподобно имитируя малоразмерные беспилотники, управляемые оператором или автоматической системой.

По словам Александра Бутырина, ведение огня на поражение по воздушным объектам отличается от стрельбы по наземным целям и осложняется рядом особенностей: