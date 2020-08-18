В подготовке кодекса для интернет-магазинов заподозрили ФНС

Для интернет-магазинов хотят ввести специальные правила, которые будут регулировать их работу и взаимодействие с поставщиками товаров. С такой инициативой выступила Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КПД), объясняя это тем, что онлайн-ретейлеры часто меняют тарифы и условия сотрудничества, нарушая тем самым условия сделки с поставщиками.

Однако, по мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, в большей степени введением кодекса заинтересована налоговая служба, а не поставщики.

«Я думаю, что ветер дует не с той стороны. Дело в том, что к интернет-магазинам, на сколько мне известно, нет никаких претензий ни со стороны поставщиков, ни со стороны потребителей. Скорее всего, ими интересуются налоговые органы, которые никак не могут обуздать этот вид торговли и в связи с этим хотят создать определенные правила, которые зажмут магазины в тиски. Насколько им это удастся, я не знаю, потому что такие попытки уже неоднократно были, и они не увенчались успехом», — высказал свое мнение «Политике Сегодня» депутат.

Как отмечают в комиссии, введение такого кодекса для онлайн-магазинов связано с их стремительным ростом во время пандемии. Сейчас документ распространяется на обычные магазины и регулирует взаимоотношения между ретейлерами и их поставщиками. Его исполнение носит добровольный характер и охватывает в первую очередь сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Но введение кодекса для онлайн-магазинов вряд ли поможет регулировать их работу, считает Николай Арефьев.

«Только если поставит под полный контроль фискальных органов, но пока у нас, к сожалению, интернет плохо контролируется», — заключил политик.

Ранее на эту тему высказался президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он считает, что обсуждение применения КДП по отношению к онлайн-торговле выглядит весьма поспешным.

«Кодекс из своего названия должен содержать добросовестные практики работы поставщиков и онлайн-площадок, которые только начинают формироваться. Говорить о том, что эти практики добросовестные, а вот эти нет, пока слишком рано», — приводит его слова «Коммерсантъ».

«Политика Сегодня» также хотела обсудить инициативу Комиссии по применению Кодекса с российским бизнесменом Германом Стерлиговым. Однако он не взялся обсуждать этот вопрос и попросил у издания машину колотых дров.