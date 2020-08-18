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16:51   18 Августа 2020
Весь мир

Милонов поддержал идею Уэста создать аналог TikTok c Иисусом и молитвами

Милонов поддержал идею Уэста создать аналог TikTok c Иисусом и молитвами

Американский рэпер Канье Уэст заявил о своем желании создать христианскую версию популярного приложения для коротких видео TikTok с безопасным контентом. Об этом исполнитель сообщил у себя в Twitter.

По словам Уэста, видение о Jesus Tok («Иисус Ток») — как он его назвал — пришло к нему во время просмотра роликов в соцсети вместе с дочерью. Рэпер, будучи отцом-христианином, пришел в ужас от контента приложения и обратился к своей аудитории: «Помолитесь, чтобы мы могли сделать коллаборацию с TikTok и создать христианскую версию приложения, которая была бы безопасной для детей и мира. Во имя Иисуса. Аминь».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал идею зарубежного исполнителя «замечательной», однако подчеркнул, что ее воплощение требует тщательной разработки.

Милонов поддержал идею Канье Уэста о создании христианского TikTok

«Предложение, безусловно, хорошее. Главное, чтобы оно реализовывалось грамотной командой, чтобы это не было искусственно созданным явлением, которое никому не нужно», — сказал политик в беседе с «Политикой Сегодня».

Многодетный отец Милонов не понаслышке знает, как важно следить за тем, сколько времени проводит подрастающее поколение в интернете и что за контент оно потребляет. Так, смотреть вирусные ролики в TikTok депутат своим детям категорически запрещает, сетуя на то, что администрация приложения совершенно не заботится об ограничении нежелательного контента.

«Сейчас для детей пользоваться соцсетями вообще стало опасно. Были такие попытки по созданию детских онлайн-платформ для общения. Но, к сожалению, там могут находится и взрослые, причем очень плохие взрослые. Поэтому думаю, что Уэста многие родители бы поддержали. Если дети хотят общаться, то пусть общаются в защищенном пространстве», — предложил политик.

В апреле разработчики TikTok анонсировали новую функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка, ограничить личные сообщения, а также настроить другие параметры безопасности. Кроме того, приложение отключило раздел с личными сообщениями для всех пользователей младше 16 лет. В 2019 году было замечено, что некоторые люди отправляют несовершеннолетним неприличные сообщения.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#соцсети #виталий милонов #канье уэст

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