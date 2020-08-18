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15:57   18 Августа 2020
Россия

Россияне сочли главным качеством хорошего руководителя профессионализм

Россияне сочли главным качеством хорошего руководителя профессионализм

Большинство работающих россиян (33%) ценят в своих начальниках профессионализм. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру

Кроме того, 29% респондентов нравится, когда начальник ответственно относится к своей работе. Еще 27% россиян считают, что важным качеством руководителя является его нацеленность на достижение результата. Хорошее отношение к коллективу со стороны начальства ценят 19% участников опроса.

По данным аналитиков, 16% россиян считают важным личные качества. Чувство юмора играет значительную роль для 14% опрошенных, а принципиальность — для 9%. Также участникам был предложен вариант «Другое». Те, кто выбрал такой вариант заметили, что не ценят в своием начальстве каких-то конкретных качеств.

Около 71% опрошенных признались, что ощущают поддержку со стороны начальства. При этом 29% — напротив, вообще ее не чувствуют.

По мнению 44% россиян, их начальники имеют привычку выбирать для себя «любимчиков». В тоже время 19% отметили, что такое происходит редко. 4% назвали «любимчиками» себя. Еще треть опрошенных не обращают внимания на то, что их руководство выделяет кого-то из коллектива.

Исследование проводилось в августе 2020 года. В нём приняли участие более 1130 респондентов, у которых дружеские неформальные отношения с начальством. Учатники человек старше 18 лет со всей России.

Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил «Политике Сегодня», что пик сокращений в связи с пандемией коронавируса завершился и началось, хоть и постепенное, но восстановление занятости.

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Автор: Арсений Аскольский
#опрос #работа #начальник

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