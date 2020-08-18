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15:25   18 Августа 2020
Россия

Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности

Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности

Отмена традиционной школьной линейки в День знаний, 1 сентября, не является трагедией. Трагедией стала бы потеря здоровья. Поэтому в первую очередь, при подготовке к новому учебному году, нужно думать о безопасности учеников, учителей и родителей.

Такое мнение во время прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?» высказала депутат Государственной думы Лидия Антонова.

«Когда мы говорим о подготовке к 1 сентября, нужно в первую очередь думать о безопасности детей, учителей, родителей. Можно назвать трагедию отмену линейки, но на самом деле трагедия – потерять здоровье», — заявила Антонова, выразив при этом надежду на то, что нынешняя ситуация является временной, и скоро этот сложный период закончится.

То, что российские регионы самостоятельно принимают решение о том, проводить или нет школьные линейки, каждый, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации, это, по словам депутат, очень правильно, так как везде необходимо действовать по-разному.

Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности

«Нужно руководствоваться здравым смыслом. Не нужно забывать о родителях и учителях. Нужно все обсуждать с родителями, чтобы они понимали, что и почему происходит в школах», — отметила Антонова.

Кроме того, напомнила гость дискуссии, нужно помнить и о том, как возросла нагрузка на учителей. Одновременно вести учебный процесс онлайн и офлайн, по ее словам, очень трудно. При этом нужно подумать и о том, как родители могут помочь своим детям-школьникам при переходе на дистанционное онлайн-обучение.

 

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Автор: Александр Люблинский
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