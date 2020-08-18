Внешние силы неспособны повлиять на политику Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко известен своей твердой и неангажированной деятельностью на мировом уровне. Поэтому нельзя, чтобы его сменили протеже западных стран, полагает депутат парламента республики Олег Гайдукевич.

Парламентарий заметил, что все время Лукашенко действовал самостоятельно. Поэтому не следует ожидать от него, что он будет работать под каким-либо внешним давлением, пишет ФАН.

Гайдукевич отметил, что интересы РБ для Лукашенко всегда стояли на первом месте. Именно поэтому Минск в 2020 году не мог долгое время договориться с Москвой по поводу поставок голубого топлива, не соглашаясь на предложенную цену.

По словам Гайдукевича, в этом плане президент Белоруссии отличается от многих руководителей европейских государств. Одним из важных достижений Лукашенко, по мнению депутата, являются Минские соглашения, призванные добиться урегулирования на Украине. До сих пор такому формату взаимодействия не предложено лучшей альтернативы. Именно Лукашенко выступил модератором этого процесса.

"Самое главное, мы должны не допустить того, чтобы к власти пришли люди, которые отстаивают не национальные интересы страны, а интересы тех, кто их финансирует и помогает, находясь за границей", — подчеркнул Гайдукевич.

Гайдукевич заметил, что не является противником сменяемости власти, но считает важным избежать революционных проявлений и потери независимости государства. Это возможно при налаживании национального диалога. За это ратует и сам Лукашенко.

Политолог Александр Ершов охарактеризовал Лукашенко как человека, который лавировал между Европой и Россией. В результате Белоруссия оказалась на развилке и в будущем станет чьим-то придатком без сильной руки президента.