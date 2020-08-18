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15:08   18 Августа 2020
Общество

Турецкие врачи недовольны занижением данных по COVID-19 в Анталье

Турецкие врачи недовольны занижением данных по COVID-19 в Анталье

Работники туристической сферы в турецком городе Анталья все чаще заболевают коронавирусом.

Глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин рассказала местному изданию Antalya Ekspres, что после открытия границ Турции для иностранцев и прибытия в страну отдыхающих, в регионе Антальи наблюдается рост случаев заражения среди работников сферы туризма. По словам главы Медицинской палаты, в отелях, где селятся туристы, риски заразиться крайне высоки.

Руководство страны решило оживить туристическую сферу и помочь экономике, начав принимать гостей из стран, в которых статистика по коронавирусу не является прозрачной, заметила Шахин. Занижает статистику и официальная Анкара. В связи с этим медик потребовала от властей предоставить правдивые данные о количестве зараженных COVID-19 по стране.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #анталья #коронавирус

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