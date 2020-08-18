СПЧ направил обращение в главный офис Google из-за блокировки СМИ РФ

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) инициировал обращение в главный офис американской корпорации Google. Поводом для этого послужило ограничение работы российской прессы на YouTube.

Как сообщили в СПЧ, запрос направлен непосредственно в США, где и зарегистрирована интернет-компания. Действия против российских средств массовой информации, имевших свои каналы на видеохостинге, расцениваются как ограничение свободы слова и попытка помешать выражению мнения, писал ранее ФАН.

На предыдущий запрос представители американского IT-гиганта никак не отреагировали.