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15:10   18 Августа 2020
Россия

Тхостов: каждый регион должен сам решать вопрос со школьными линейками

Тхостов: каждый регион должен сам решать вопрос со школьными линейками

Москва первая взяла на себя ответственность и приняла решение не проводить школьную линейку в День знаний, 1 сентября 202 года, теперь остальные регионы должны решить для себя, как поступят они.

Об этом в ходе прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?» заявил гость мероприятия – член партии «Общероссийский народный фронт», директор школы Константин Тхостов.

По его словам, сейчас у нас в стране происходит смешение информационных поводов, так как у каждого из регионов есть право самостоятельно решать вопросы, связанные с эпидемией коронавируса.

«Удел каждого из них (регионов России) определять, как будет происходить 1 сентября. Москва сделал это первой», — отметил Тхостов.

При этом эксперт напомнил, что в Москве почти не осталось школ в привычном понимании. В основном в столице дети учатся в образовательных центрах, которые посещает одновременно семь – десять тысяч учеников. Организация безопасной школьной линейки с участием такого количества детей в условиях коронавируса, по словам Константина Тхостова, это сложный вопрос. Поэтому и было принято решение в этом году обойтись вообще без линеек, тем более, что предотвратить проблему, гораздо легче, чем потом бороться с ее последствиями.

Тхостов: каждый регион должен сам решать вопрос со школьными линейками

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #эпидемия #общество #регионы #школы #линейка #коронавирус

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