Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Ситуацию в Белоруссии обсудили по телефону президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

В ходе разговора Путин обратил внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Оба лидера выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании кризиса.

Также Путин и Макрон продолжили обстоятельный обмен мнениями по урегулированию ситуации в Ливии, после чего условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, уточнили в Кремле.