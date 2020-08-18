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 Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ
14:52   18 Августа 2020
Политика

Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Ситуацию в Белоруссии обсудили по телефону президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

В ходе разговора Путин обратил внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Оба лидера выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании кризиса.

Также Путин и Макрон продолжили обстоятельный обмен мнениями по урегулированию ситуации в Ливии, после чего условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, уточнили в Кремле.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #ливия #белоруссия #макрон #протесты в белоруссии

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