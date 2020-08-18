Президент РФ провел совещание с главой "Роснефти"

Российский президент Владимир Путин провел совещание с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщают СМИ.

Сокращение в сфере российской экономики будет меньше, чем в других странах, отметил президент в ходе встречи с главой "Роснефти".

"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года", — сказал он.

Глава РФ отметил важность решения вопросов, связанных с ростом мировой экономики. Путин и Сечин во время совещания обсудили сделку ОПЕК+, пишет РИА Новости.