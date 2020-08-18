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14:39   18 Августа 2020
Политика

Президент РФ провел совещание с главой "Роснефти"

Президент РФ провел совещание с главой "Роснефти"

Российский президент Владимир Путин провел совещание с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщают СМИ.

Сокращение в сфере российской экономики будет меньше, чем в других странах, отметил президент в ходе встречи с главой "Роснефти".

"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года", — сказал он.

Глава РФ отметил важность решения вопросов, связанных с ростом мировой экономики. Путин и Сечин во время совещания обсудили сделку ОПЕК+, пишет РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #роснефть #сечин

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