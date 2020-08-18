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14:38   18 Августа 2020
Политика

Сечин преподнес Путину бутылку нефти

Сечин преподнес Путину бутылку нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил о новом проекте под названием "Восток Ойл". Первую добытую нефть на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения Сечин в специальной бутылке преподнес главе государства Владимиру Путину.

Ресурс имеет потрясающие характеристики: содержание серы составляет 0,02%, заявил глава Роснефти. Также Сечин подчеркнул: эта нефть лучше, чем на Ближнем Востоке.

Президент РФ проводит встречу с главой "Роснефти". Владимир Путин поинтересовался у Сечина, как проходит работа компании в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #нефть #сечин

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