Сечин преподнес Путину бутылку нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил о новом проекте под названием "Восток Ойл". Первую добытую нефть на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения Сечин в специальной бутылке преподнес главе государства Владимиру Путину.

Ресурс имеет потрясающие характеристики: содержание серы составляет 0,02%, заявил глава Роснефти. Также Сечин подчеркнул: эта нефть лучше, чем на Ближнем Востоке.

Президент РФ проводит встречу с главой "Роснефти". Владимир Путин поинтересовался у Сечина, как проходит работа компании в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.