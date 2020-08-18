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14:29   18 Августа 2020
Экономика

Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

Большинству пожилых россиян пенсии индексируются ежегодно 1 января. Однако некоторые категории граждан имеют право на несколько индексаций в год, сообщают специалисты Главного Управления Пенсионного Фонда РФ по Тверской области.

Так, 1 августа текущего года дополнительная индексация выплат была произведена для двух категорий граждан. Для членов летных экипажей она составила 300 рублей. Вторая категория — работники угольной промышленности. Для них выплаты проиндексировали на 200 рублей.

Перерасчет пенсий для этих категорий проходит 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Коэффициент индексации зависит от стажа работы россиянина и уплаты им страховых взносов, сообщается в блоге "Сотрудник Пенсионного Фонда".

СМИ ранее сообщили, что в августе пенсионеры, которые имеют на иждивении детей старше 18 лет могут рассчитывать на автоматическое начисление выплаты. Родителям не нужно предоставлять документы, подтверждающие обучение ребенка в вузе на очной форме.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсия #индексация #перерасчет

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