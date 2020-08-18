РФ расширит производственные площадки для новых двигателей РД-191 и ПД-35

Строительство в Пермском крае нового завода, где будут производиться ракетные двигатели РД-191, планируется завершить в 2023 году. Кроме того в регионе возводится сборочно-стендовый комплекс для нового авиационного двигателя ПД-35, а также уже начато производство двигателей ПД-14.

Об этом в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, Пермский край очень ждет реализации данных проектов, после чего планирует продолжать развивать кластер двигателестроения.

«Можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания», — рассказал президенту Махонин, попросив при этом главу государства дать соответствующее поручение Министерству промышленности.

Пермский край, со своей стороны, по словам врио губернатора, обязуется построить все необходимые объекты инфраструктуры – жилье, детские сады и школы.

Также Дмитрий Махонин рассказал президенту, что старые производственные здания, построенные в 1930-1970 годах, устарели физически и морально, и не подходят для производства новых двигателей. Поэтому, по его словам, правильным шагом будет построить новые центры по сборке двигателей.

«Кроме того, сейчас ОДК масштабно реализует проекты с нефтегазовым сектором, и надо, конечно, разводить потоки по сборкам соответствующих агрегатов», — подчеркнул он.

В ответ Владимир Путин согласился, что производства двигателей ПД-35 является важным проектом не только для мотостроительного кластера Перми и Пермского края, но для всего российского мотостроительного кластера.

«Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы развития авиации, в том числе и работу над широкофюзеляжным самолетом», — заявил президент РФ.

Решать этот вопрос, по его словам, необходимо в комплексе, поэтому все вопросы, касающиеся создания условия для производства нового двигателя, поддержки строительства Центра сборки, а также строительства испытательных стендов и испытательной базы, будут решены.