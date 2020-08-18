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14:24   18 Августа 2020
Политика

Путин: Россия должна рано или поздно ответить на вызов в мировой экономике

Путин: Россия должна рано или поздно ответить на вызов в мировой экономике

Российская Федерация должна будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Сегодня Путин и Сечин обсудили деятельность нефтегазовой организации в условиях распространения коронавируса, а также в контексте реализации соглашения ОПЕК+. В разговоре глава государства заявил о сокращении мировой и российской экономики.

Однако Путин подчеркнул, что рано или поздно ситуация на рынке стабилизируется. Не только мировая, но и российская экономика начнут расти, поэтому надо будет ответить на новый вызов. В заключение российский лидер добавил, что РФ в экономическом смысле пострадает меньше, чем Европа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #экономика #опек

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