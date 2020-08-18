Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рынок восполнит нехватку автомобилей к концу года

Рынок восполнит нехватку автомобилей к концу года

 Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности

Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности
Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

 Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия

Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия
Внешние силы неспособны повлиять на политику Лукашенко

Внешние силы неспособны повлиять на политику Лукашенко

 Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ
Рынок восполнит нехватку автомобилей к концу года

Рынок восполнит нехватку автомобилей к концу года

 Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности

Антонова: готовя школы к 1 сентября, нужно думать о безопасности
Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

Некоторые пенсионеры имеют право на индексацию выплат четыре раза в год

 Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия

Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия
Внешние силы неспособны повлиять на политику Лукашенко

Внешние силы неспособны повлиять на политику Лукашенко

 Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ

Путин и Макрон указали на недопустимость вмешательства в дела РБ
14:16   18 Августа 2020
Политика

Мишель Обама разрекламировала Байдена перед выборами президента США

Мишель Обама разрекламировала Байдена перед выборами президента США

Бывшая первая леди США Мишель Обама оценила перспективы возможной победы на выборах президента страны Джо Байдена. Она считает, что кандидат от Демократической партии сможет объединить страну и вывести ее из кризиса.

По мнению жены бывшего президента США, Байден знает, что именно нужно делать, чтобы вывести страну из кризиса. Он способен сформировать умелую команду, чтобы спасти экономику и преодолеть пандемию. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

В то же время она раскритиковала действующего главу государства Дональда Трампа. Обама уверена, что у него уже было достаточно времени, чтобы проявить себя на посту президента страны.

По мнению самого Трампа, демократы могут создать серьезные проблемы во время президентских выборов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#обама #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...