Мишель Обама разрекламировала Байдена перед выборами президента США

Бывшая первая леди США Мишель Обама оценила перспективы возможной победы на выборах президента страны Джо Байдена. Она считает, что кандидат от Демократической партии сможет объединить страну и вывести ее из кризиса.

По мнению жены бывшего президента США, Байден знает, что именно нужно делать, чтобы вывести страну из кризиса. Он способен сформировать умелую команду, чтобы спасти экономику и преодолеть пандемию. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

В то же время она раскритиковала действующего главу государства Дональда Трампа. Обама уверена, что у него уже было достаточно времени, чтобы проявить себя на посту президента страны.

По мнению самого Трампа, демократы могут создать серьезные проблемы во время президентских выборов.