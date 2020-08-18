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14:26   18 Августа 2020
Россия

Герман Стерлигов запросил у Медиагруппы «Патриот» машину дров

Герман Стерлигов запросил у Медиагруппы «Патриот» машину дров

Российский бизнесмен Герман Стерлигов в беседе «Политикой Сегодня» не взялся обсуждать инициативу Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) о дополнительном регулировании рынка интернет-торговли и попросил грузовик колотых дров.

«Я с удовольствием поделюсь с вами мнением по любому вопросу, но у меня есть встречная просьба. Не могло бы ваше издательство подарить мне машину с колотыми дровами?», — поинтересовался он.

Стерлигов объяснил свою просьбу тем, что журналисты слишком часто отвлекают его от «крестьянских дел» просьбами о комментарии.

«Я сейчас дрова колю, мне не до вас, а если машину дров подарите, то сразу будет до вас», — закончил разговор предприниматель.

Ранее Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик выступила с инициативой ввести специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров для интернет-магазинов.

Многие участники рынка жалуются на онлайн-ритейлеров, которые часто меняют тарифы и условия сотрудничества, несмотря на действующие юридические договоренности. Необходимость распространения Кодекса на онлайн-продажи в комиссии объясняют стремительным ростом сектора с начала пандемии коронавируса.

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Автор: Карина Азоян
#стерлигов #медиагруппа патриот

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