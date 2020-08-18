Скидки на «Сапсан» подарят россиянам на День знаний

Специально ко Дню знаний 1 сентября 2020 года компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустит праздничную акцию. Стоимость билетов на «Сапсан» до Москвы, Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода будет снижена, сообщает пресс-служба компании.

«Специальная акция ко Дню знаний распространяется на все поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Стоимость билета из Санкт-Петербурга в Москву составляет от 1898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – от 2625 рублей, а Нижний Новгород – Москва – от 1048 рублей (в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места)», — заявили «Политике Сегодня» в пресс-службе российской компании.

Стоимость билета не будет меняться в зависимости от спроса на поезд и даты приобретения билета. Воспользоваться скидками смогут не только учащиеся, но и взрослые пассажиры. Однако для маленьких посетителей «Сапсана» компания «РЖД» приготовит отдельные подарки:

«Всех юных пассажиров, отправившихся в путешествие на "Сапсане" 1 сентября, поздравят с Днем знаний и вручат памятные подарки – пеналы для канцелярских принадлежностей с логотипом поезда».

Купить «праздничные» билеты на «Сапсан» можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».