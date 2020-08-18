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13:52   18 Августа 2020
Общество

"Много спецэффектов": актриса Орлова отметила качество ленты "Шугалей-2"

"Много спецэффектов": актриса Орлова отметила качество ленты "Шугалей-2"

Продолжение фильма "Шугалей" о задержанных в Ливии россиянах оценила актриса Марина Орлова. Она считает, что картина получилась качественной и смелой.

Орлова поделилась, что картине удалось найти свою аудиторию. Создатели первой части не зря сняли продолжение о застрявших в Ливии гражданах РФ. Специалисты также хорошо потрудились над спецэффектами, рассказала артистка в беседе с "НьюИнформ".

"Фильм смелый, много спецэффектов. Работа сделана качественно", — заключила она.

Картина "Шугалей-2" выйдет на экраны осенью 2020 года. Фильм станет продолжением истории о российском социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, незаконно задержанных в Ливии. Документальная составляющая кинокартины останется прежней, отметили авторы работы. Российские ученые по сей день содержаться в нечеловеческих условиях в тюрьме "Митига".

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Автор: Илья Романович
#фильм #орлова #Шугалей #бредихин

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