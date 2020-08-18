Шпионские игры Норвегии из-за «российской угрозы» перешли в иную плоскость

Спецслужбам скандинавских стран, видимо, как-то нужно демонстрировать свою значимость и важность, поэтому они ведут какие-то непонятные игры, лишенные логики и смысла.

Такое мнение в эфире Sputnik высказал российский политолог Игорь Шатров, комментируя сообщение норвежской Службы безопасности полиции (PST) об аресте мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны «российскому разведчику».

О задержании в Осло жителя королевства, которому теперь может грозить до 15 лет заключения, со ссылкой на правоохранительные органы сообщил норвежский телеканал NRK. Как отмечается, мужчину обвиняют во встречах с «российским разведчиком» и передаче ему информации, которая может нанести вред «фундаментальным интересам Норвегии». Задержанный по данному делу 15 августа мужчина пока является единственным обвиняемым. При этом, по словам его адвоката, он сам виновным себя не признает.

По словам руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, в данном случае речь может идти об очередном проявлении шпиономании, которая, по неясным пока причинам, наблюдается в последнее время в северных, скандинавских странах, и в первую очередь в Норвегии.

«Вполне возможно, это какая-то согласованная деятельность, призванная показать, что существует «российская угроза». То ищут российские подводные лодки в норвежских фьордах, это вообще, похоже, является национальным норвежским развлечением ‒ кто углядит перископ подводной лодки, тому, наверное, дадут какой-то приз…», — напомнил эксперт.

Однако, по его словам, раз уж увидеть что-то в этих водах так ничего и не удалось, этого показалось недостаточно и поиск врага перевели в другую плоскость. Подобной деятельностью норвежские спецслужбы демонстрируют свою значимость, добавил Шатров.