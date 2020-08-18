ВШЭ: Россия избежит повторения дефолта 1998 года

Повторение в России дефолта августа 1998 года маловероятно, отмечают аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители, однако 22 года назад экономическая ситуация была совсем иной. Тогда совокупный внешний долг РФ составлял 182,9 млрд долларов, из которых 147,7 млрд приходилось на государство, а в июле 2020 года внешний госдолг равнялся всего 65,5 млрд. В августе 1998 года в золотовалютных резервах Центробанка было лишь 17 млрд, а в наши дни — 600,7 млрд.

В среднесрочной перспективе ничего не указывает на опасный уровень госдолга. По сравнению с концом 1990-х годов Минфин выдерживает стратегию на сохранение его безопасного соотношения к ВВП, так что близость дефолта не просматривается. У властей РФ есть планы по сдерживанию увеличения расходов, дополнительное финансирование за счет заимствований не понадобится, подчеркивают эксперты ВШЭ.