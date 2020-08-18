Рынок восполнит нехватку автомобилей к концу года

Пандемия сказалась на работе автопроизводств, поэтому российские дилеры столкнулись с нехваткой моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Об этом президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков объяснил дефицит автомобилей простоями в производстве и нарушенной логистикой. Однако, по его мнению, все наладится к концу 2020 года.

«Производство либо стояло, либо были нарушены логистические цепочки поставок автомобилей из-за границы. Какие-то машины не произвели, какие-то произвели, но еще не поставили, не растаможили. Поэтому обнаружили дефицит. Сейчас некоторые проблемы есть, но постепенно, в зависимости от бренда, и производство российское, и поставки из-за границы наладятся. Думаю, к концу осени, в крайнем случае к концу года, никаких проблемы мы испытывать не будем», — сказал Максим Кадаков в комментарии «Политике Сегодня».

По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в РФ в июле, несмотря на пандемию, выросли на 6,8% по сравнению с 2019 годом, почти до 142 тыс. шт. Автоэксперт считает, что россияне активно покупали машины из-за невозможности сделать этого месяцами ранее в связи с режимом самоизоляции.

«Был отложенный спрос, который не реализовали из-за пандемии. Люди пошли в июне-июле активно покупать машины. К концу года предложения снова превысят спрос. Хотя в последние годы спрос на автомобили у нас, к сожалению, не слишком высокий. Были годы "жирные", когда покупали много автомобилей, а сейчас меньше, потому что доходы населения не так высоки, как нам бы всем этого хотелось», — подытожил Максим Кадаков.

Вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий сообщал, что по итогам семи месяцев 2020 года клиенты банка купили более 15 тыс. машин в рамках госпрограммы льготного автокредитования. По его словам, это на 50% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Общая сумма сделок превысила 8,7 млрд рублей.

Также с 1 июня расширили действие госпрограммы льготного автокредитования для трех категорий граждан: на клиентов с ребенком, на работников медицинских организаций и на автовладельцев, которые сдадут в трейд-ин имеющуюся машину. Поэтому с апреля по июль автолюбители провели более 10 тыс. сделок на 5,8 млрд рублей. Банк зафиксировал рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем 2019 года.