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13:34   18 Августа 2020
Экономика

Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия

Депутат Госдумы назвал условия для выплаты нового детского пособия

Деньги для возможной августовской выплаты на детей могут найти. Однако решение о назначении пособия должно быть принято на уровне президента и Правительства России, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Необходимо пересмотреть резерв Пенсионного фонда России (ПФР) и экономию по некоторым статьям, отметил Нилов. Подобную социально ориентированную помощь можно ввести, однако в этом вопросе последнее слово не за министерством финансов. В целом будет сформирована консолидированная позиция федерального центра, заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Технологически вопрос может быть решен без принятия дополнительного закона, уверен Нилов. Также принятие решения может произойти несмотря на поездки или отпуска руководства страны. Так, вне зависимости от визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, выплата может быть назначена.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #выплаты #пособие

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