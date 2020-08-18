Республиканцы добились открытия нефтедобычи в заповеднике на Аляске

Добыча нефти и газа разрешена в Национальном арктическом природном заповеднике в штате Аляска. Это решение одобрила администрация президента США Дональда Трампа.

В Министерстве внутренней безопасности США считают, что разработка месторождений на Аляске знаменует новый этап в истории американской энергетической независимости. Программа по использованию энергетического потенциала разработана в интересах будущего поколения американцев. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

Представители Республиканской партии США долгое время продвигали эту программу, но добиться успехов удалось только во время правления Трампа. Разработку месторождений на севере штата поддержал губернатор Аляски Майкл Данливи.

В то же время США оказывают активное противодействие реализации проекта "Северный поток — 2". На это обратили внимание власти Германии.