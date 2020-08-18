Мосгорсуд оставил фигурантов дела "Нового величия" за решеткой

Постановление Люблинского суда о мере пресечения для фигурантов дела "Нового величия" в Мосгорсуде оставили без изменений.

Люблинский суд Москвы в начале августа приговорил семерых фигурантов дела "Нового величия", трое из которых получили реальные сроки лишения свободы, еще четверо — условные.

Всех участников движения признали виновными в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Следствие установило, что представители "Нового величия" планировали захватить власть в России с помощью госпереворота.