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13:08   18 Августа 2020
Происшествия

Мосгорсуд оставил фигурантов дела "Нового величия" за решеткой

Мосгорсуд оставил фигурантов дела "Нового величия" за решеткой

Постановление Люблинского суда о мере пресечения для фигурантов дела "Нового величия" в Мосгорсуде оставили без изменений.

Люблинский суд Москвы в начале августа приговорил семерых фигурантов дела "Нового величия", трое из которых получили реальные сроки лишения свободы, еще четверо — условные.

Всех участников движения признали виновными в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Следствие установило, что представители "Нового величия" планировали захватить власть в России с помощью госпереворота.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #тюрьма #экстремизм #сообщество #новое величие

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